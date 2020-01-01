Contango (TANGO) tokenoomika
Contango (TANGO) teave
What is Contango?
Contango lets you loop anything on-chain.
You can:
Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.
Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.
Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.
Create delta neutral plays to farm funding rates.
Arbitrage rate differentials on stablecoins.
Farm rewards, airdrops, and points with leverage.
And much more! See all its use cases.
The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.
Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.
Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.
Contango (TANGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Contango (TANGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Contango (TANGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Contango (TANGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TANGO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TANGO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TANGO tokeni tokenoomikat, avastage TANGO tokeni reaalajas hinda!
TANGO – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu TANGO võiks suunduda? Meie TANGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.