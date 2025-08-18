Mis on Contango (TANGO)

What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Contango (TANGO) kohta Kui palju on Contango (TANGO) tänapäeval väärt? Reaalajas TANGO hind USD on 0.0261825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TANGO/USD hind? $ 0.0261825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TANGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Contango turukapitalisatsioon? TANGO turukapitalisatsioon on $ 6.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TANGO ringlev varu? TANGO ringlev varu on 237.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TANGO (ATH) hind? TANGO saavutab ATH hinna summas 0.118219 USD . Mis oli kõigi aegade TANGO madalaim (ATL) hind? TANGO nägi ATL hinda summas 0.01243402 USD . Milline on TANGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TANGO kauplemismaht on -- USD . Kas TANGO sel aastal kõrgemale ka suundub? TANGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TANGO hinna ennustust

