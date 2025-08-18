Rohkem infot CNFI

Connect Financial hind (CNFI)

1 CNFI/USD reaalajas hind:

$0.087291
$0.087291
+4.00%1D
Connect Financial (CNFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:22:51 (UTC+8)

Connect Financial (CNFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.080478
24 h madal
$ 0.091029
24 h kõrge

$ 0.080478
$ 0.091029
$ 1.71
$ 0.00250744
+0.50%

+4.02%

+5.05%

+5.05%

Connect Financial (CNFI) reaalajas hind on $0.087291. Viimase 24 tunni jooksul CNFI kaubeldud madalaim $ 0.080478 ja kõrgeim $ 0.091029 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00250744.

Lüliajalise tootluse osas on CNFI muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, +4.02% 24 tunni vältel +5.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Connect Financial (CNFI) – turuteave

$ 2.18M
--
$ 9.47M
25.00M
108,500,000.0
Connect Financial praegune turukapitalisatsioon on $ 2.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNFI ringlev varu on 25.00M, mille koguvaru on 108500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.47M.

Connect Financial (CNFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Connect Financial ja USD hinnamuutus $ +0.00337614.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Connect Financial ja USD hinnamuutus $ +0.0336284649.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Connect Financial ja USD hinnamuutus $ +0.0285883698.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Connect Financial ja USD hinnamuutus $ +0.01683933521173524.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00337614+4.02%
30 päeva$ +0.0336284649+38.52%
60 päeva$ +0.0285883698+32.75%
90 päeva$ +0.01683933521173524+23.90%

Mis on Connect Financial (CNFI)

The World's First Crypto Backed VISA Credit Card

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Connect Financial (CNFI) allikas

Ametlik veebisait

Connect Financial hinna ennustus (USD)

Kui palju on Connect Financial (CNFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Connect Financial (CNFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Connect Financial nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Connect Financial hinna ennustust kohe!

CNFI kohalike valuutade suhtes

Connect Financial (CNFI) tokenoomika

Connect Financial (CNFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Connect Financial (CNFI) kohta

Kui palju on Connect Financial (CNFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNFI hind USD on 0.087291 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNFI/USD hind?
Praegune hind CNFI/USD on $ 0.087291. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Connect Financial turukapitalisatsioon?
CNFI turukapitalisatsioon on $ 2.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNFI ringlev varu?
CNFI ringlev varu on 25.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNFI (ATH) hind?
CNFI saavutab ATH hinna summas 1.71 USD.
Mis oli kõigi aegade CNFI madalaim (ATL) hind?
CNFI nägi ATL hinda summas 0.00250744 USD.
Milline on CNFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNFI kauplemismaht on -- USD.
Kas CNFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNFI hinna ennustust.
Connect Financial (CNFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.