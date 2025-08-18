Mis on Concave (CNV)

Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.

Concave hinna ennustus (USD)

Kui palju on Concave (CNV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Concave (CNV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Concave nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CNV kohalike valuutade suhtes

Concave (CNV) tokenoomika

Concave (CNV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Concave (CNV) kohta Kui palju on Concave (CNV) tänapäeval väärt? Reaalajas CNV hind USD on 0.415733 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNV/USD hind? $ 0.415733 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CNV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Concave turukapitalisatsioon? CNV turukapitalisatsioon on $ 167.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNV ringlev varu? CNV ringlev varu on 401.88K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNV (ATH) hind? CNV saavutab ATH hinna summas 219.51 USD . Mis oli kõigi aegade CNV madalaim (ATL) hind? CNV nägi ATL hinda summas 0.404627 USD . Milline on CNV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNV kauplemismaht on -- USD . Kas CNV sel aastal kõrgemale ka suundub? CNV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNV hinna ennustust

