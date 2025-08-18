Rohkem infot CNV

CNV Hinnainfo

CNV Ametlik veebisait

CNV Tokenoomika

CNV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Concave logo

Concave hind (CNV)

Loendis mitteolevad

1 CNV/USD reaalajas hind:

$0.415733
$0.415733$0.415733
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Concave (CNV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:52:44 (UTC+8)

Concave (CNV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 219.51
$ 219.51$ 219.51

$ 0.404627
$ 0.404627$ 0.404627

--

--

0.00%

0.00%

Concave (CNV) reaalajas hind on $0.415733. Viimase 24 tunni jooksul CNV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 219.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.404627.

Lüliajalise tootluse osas on CNV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Concave (CNV) – turuteave

$ 167.07K
$ 167.07K$ 167.07K

--
----

$ 501.06K
$ 501.06K$ 501.06K

401.88K
401.88K 401.88K

1,205,233.519453502
1,205,233.519453502 1,205,233.519453502

Concave praegune turukapitalisatsioon on $ 167.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNV ringlev varu on 401.88K, mille koguvaru on 1205233.519453502. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 501.06K.

Concave (CNV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Concave ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Concave ja USD hinnamuutus $ +0.0000856409.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Concave ja USD hinnamuutus $ +0.0095741646.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Concave ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000856409+0.02%
60 päeva$ +0.0095741646+2.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Concave (CNV)

Concave is a community-driven, product and investment organization that aims to bring value to stakers through the development of innovative DeFi products and active treasury management. Concave will introduce several novel solutions to grow its treasury while ensuring long-term stakers receive the highest returns.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Concave (CNV) allikas

Ametlik veebisait

Concave hinna ennustus (USD)

Kui palju on Concave (CNV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Concave (CNV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Concave nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Concave hinna ennustust kohe!

CNV kohalike valuutade suhtes

Concave (CNV) tokenoomika

Concave (CNV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Concave (CNV) kohta

Kui palju on Concave (CNV) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNV hind USD on 0.415733 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNV/USD hind?
Praegune hind CNV/USD on $ 0.415733. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Concave turukapitalisatsioon?
CNV turukapitalisatsioon on $ 167.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNV ringlev varu?
CNV ringlev varu on 401.88K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNV (ATH) hind?
CNV saavutab ATH hinna summas 219.51 USD.
Mis oli kõigi aegade CNV madalaim (ATL) hind?
CNV nägi ATL hinda summas 0.404627 USD.
Milline on CNV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNV kauplemismaht on -- USD.
Kas CNV sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:52:44 (UTC+8)

Concave (CNV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.