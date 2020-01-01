Comsats (CSAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Comsats (CSAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Comsats (CSAS) teave Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc. Ametlik veebisait: https://comsats.io/ Valge raamat: https://docs.comsats.io/ Ostke CSAS kohe!

Comsats (CSAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Comsats (CSAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.29K $ 121.29K $ 121.29K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.29K $ 121.29K $ 121.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.051883 $ 0.051883 $ 0.051883 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012129 $ 0.00012129 $ 0.00012129 Lisateave Comsats (CSAS) hinna kohta

Comsats (CSAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Comsats (CSAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSAS tokeni tokenoomikat, avastage CSAS tokeni reaalajas hinda!

