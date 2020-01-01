Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Compounding OpenDollar (CUSDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Compounding OpenDollar (CUSDO) teave The OpenEden Compounding Open Dollar ("cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Ametlik veebisait: https://openeden.com

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Compounding OpenDollar (CUSDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 283.63M Koguvaru: $ 277.35M Ringlev varu: $ 277.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 283.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.086 Kõigi aegade madalaim: $ 0.89555 Praegune hind: $ 1.023

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUSDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUSDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUSDO tokeni tokenoomikat, avastage CUSDO tokeni reaalajas hinda!

CUSDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUSDO võiks suunduda? Meie CUSDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

