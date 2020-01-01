Compendium (CMFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Compendium (CMFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Compendium (CMFI) teave Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Ametlik veebisait: https://compendium.finance Valge raamat: https://compendium.finance/litepaper Ostke CMFI kohe!

Compendium (CMFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Compendium (CMFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.69K $ 17.69K $ 17.69K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 118.69M $ 118.69M $ 118.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.53K $ 74.53K $ 74.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.138556 $ 0.138556 $ 0.138556 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014905 $ 0.00014905 $ 0.00014905 Lisateave Compendium (CMFI) hinna kohta

Compendium (CMFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Compendium (CMFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CMFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CMFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CMFI tokeni tokenoomikat, avastage CMFI tokeni reaalajas hinda!

CMFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CMFI võiks suunduda? Meie CMFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CMFI tokeni hinna ennustust kohe!

