Mis on Compendium (CMFI)

Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Compendium (CMFI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Compendium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Compendium (CMFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Compendium (CMFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Compendium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Compendium hinna ennustust kohe!

CMFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Compendium (CMFI) tokenoomika

Compendium (CMFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CMFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Compendium (CMFI) kohta Kui palju on Compendium (CMFI) tänapäeval väärt? Reaalajas CMFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CMFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CMFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Compendium turukapitalisatsioon? CMFI turukapitalisatsioon on $ 17.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CMFI ringlev varu? CMFI ringlev varu on 118.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMFI (ATH) hind? CMFI saavutab ATH hinna summas 0.138556 USD . Mis oli kõigi aegade CMFI madalaim (ATL) hind? CMFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CMFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CMFI kauplemismaht on -- USD . Kas CMFI sel aastal kõrgemale ka suundub? CMFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMFI hinna ennustust

Compendium (CMFI) Olulised valdkonna uudised