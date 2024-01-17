Community Coin (COMCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Community Coin (COMCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Community Coin (COMCOIN) teave $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. Ametlik veebisait: https://comcoin.fun/

Community Coin (COMCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Community Coin (COMCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.64K $ 62.64K $ 62.64K Koguvaru: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Ringlev varu: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.64K $ 62.64K $ 62.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00188631 $ 0.00188631 $ 0.00188631 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Community Coin (COMCOIN) hinna kohta

Community Coin (COMCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Community Coin (COMCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COMCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COMCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COMCOIN tokeni tokenoomikat, avastage COMCOIN tokeni reaalajas hinda!

COMCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COMCOIN võiks suunduda? Meie COMCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COMCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

