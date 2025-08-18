Mis on Community Coin (COMCOIN)

$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Community Coin (COMCOIN) allikas Ametlik veebisait

Community Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Community Coin (COMCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Community Coin (COMCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Community Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Community Coin hinna ennustust kohe!

COMCOIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Community Coin (COMCOIN) tokenoomika

Community Coin (COMCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COMCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Community Coin (COMCOIN) kohta Kui palju on Community Coin (COMCOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas COMCOIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COMCOIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COMCOIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Community Coin turukapitalisatsioon? COMCOIN turukapitalisatsioon on $ 61.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COMCOIN ringlev varu? COMCOIN ringlev varu on 999.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COMCOIN (ATH) hind? COMCOIN saavutab ATH hinna summas 0.00188631 USD . Mis oli kõigi aegade COMCOIN madalaim (ATL) hind? COMCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COMCOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COMCOIN kauplemismaht on -- USD . Kas COMCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub? COMCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COMCOIN hinna ennustust

Community Coin (COMCOIN) Olulised valdkonna uudised