1 COLLIES/USD reaalajas hind:

$0.00040842
$0.00040842$0.00040842
-9.40%1D
USD
Collies (COLLIES) reaalajas hinnagraafik
Collies (COLLIES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00040666
$ 0.00040666$ 0.00040666
24 h madal
$ 0.00045809
$ 0.00045809$ 0.00045809
24 h kõrge

$ 0.00040666
$ 0.00040666$ 0.00040666

$ 0.00045809
$ 0.00045809$ 0.00045809

$ 0.00050722
$ 0.00050722$ 0.00050722

$ 0.00020794
$ 0.00020794$ 0.00020794

-0.35%

-9.49%

-5.44%

-5.44%

Collies (COLLIES) reaalajas hind on $0.00040842. Viimase 24 tunni jooksul COLLIES kaubeldud madalaim $ 0.00040666 ja kõrgeim $ 0.00045809 näitab aktiivset turu volatiivsust. COLLIESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00050722 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00020794.

Lüliajalise tootluse osas on COLLIES muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -9.49% 24 tunni vältel -5.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Collies (COLLIES) – turuteave

$ 406.66K
$ 406.66K$ 406.66K

$ 406.66K
$ 406.66K$ 406.66K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,495.816464
999,999,495.816464 999,999,495.816464

Collies praegune turukapitalisatsioon on $ 406.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COLLIES ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999495.816464. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 406.66K.

Collies (COLLIES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Collies ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Collies ja USD hinnamuutus $ -0.0000102563.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Collies ja USD hinnamuutus $ +0.0001901991.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Collies ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.49%
30 päeva$ -0.0000102563-2.51%
60 päeva$ +0.0001901991+46.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Collies (COLLIES)

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

Üksuse Collies (COLLIES) allikas

Ametlik veebisait

Collies hinna ennustus (USD)

Kui palju on Collies (COLLIES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Collies (COLLIES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Collies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Collies hinna ennustust kohe!

COLLIES kohalike valuutade suhtes

Collies (COLLIES) tokenoomika

Collies (COLLIES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COLLIES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Collies (COLLIES) kohta

Kui palju on Collies (COLLIES) tänapäeval väärt?
Reaalajas COLLIES hind USD on 0.00040842 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COLLIES/USD hind?
Praegune hind COLLIES/USD on $ 0.00040842. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Collies turukapitalisatsioon?
COLLIES turukapitalisatsioon on $ 406.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COLLIES ringlev varu?
COLLIES ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COLLIES (ATH) hind?
COLLIES saavutab ATH hinna summas 0.00050722 USD.
Mis oli kõigi aegade COLLIES madalaim (ATL) hind?
COLLIES nägi ATL hinda summas 0.00020794 USD.
Milline on COLLIES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COLLIES kauplemismaht on -- USD.
Kas COLLIES sel aastal kõrgemale ka suundub?
COLLIES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COLLIES hinna ennustust.
