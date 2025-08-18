Mis on Collies (COLLIES)

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Collies (COLLIES) kohta Kui palju on Collies (COLLIES) tänapäeval väärt? Reaalajas COLLIES hind USD on 0.00040842 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COLLIES/USD hind? $ 0.00040842 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COLLIES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Collies turukapitalisatsioon? COLLIES turukapitalisatsioon on $ 406.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COLLIES ringlev varu? COLLIES ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COLLIES (ATH) hind? COLLIES saavutab ATH hinna summas 0.00050722 USD . Mis oli kõigi aegade COLLIES madalaim (ATL) hind? COLLIES nägi ATL hinda summas 0.00020794 USD . Milline on COLLIES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COLLIES kauplemismaht on -- USD . Kas COLLIES sel aastal kõrgemale ka suundub? COLLIES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COLLIES hinna ennustust

