Coldint hind (SN29)

Loendis mitteolevad

1 SN29/USD reaalajas hind:

$1.24
$1.24$1.24
-1.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Coldint (SN29) reaalajas hinnagraafik
Coldint (SN29) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
24 h madal
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24 h kõrge

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 3.11
$ 3.11$ 3.11

$ 0.869735
$ 0.869735$ 0.869735

+1.35%

-1.54%

-5.29%

-5.29%

Coldint (SN29) reaalajas hind on $1.24. Viimase 24 tunni jooksul SN29 kaubeldud madalaim $ 1.23 ja kõrgeim $ 1.32 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN29kõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.869735.

Lüliajalise tootluse osas on SN29 muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel -5.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coldint (SN29) – turuteave

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

2.15M
2.15M 2.15M

2,150,171.80153902
2,150,171.80153902 2,150,171.80153902

Coldint praegune turukapitalisatsioon on $ 2.67M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN29 ringlev varu on 2.15M, mille koguvaru on 2150171.80153902. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.67M.

Coldint (SN29) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coldint ja USD hinnamuutus $ -0.019547684109346.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coldint ja USD hinnamuutus $ -0.1451615920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coldint ja USD hinnamuutus $ -0.0208830880.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coldint ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.019547684109346-1.54%
30 päeva$ -0.1451615920-11.70%
60 päeva$ -0.0208830880-1.68%
90 päeva$ 0--

Mis on Coldint (SN29)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Coldint (SN29) allikas

Ametlik veebisait

Coldint hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coldint (SN29) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coldint (SN29) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coldint nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coldint hinna ennustust kohe!

SN29 kohalike valuutade suhtes

Coldint (SN29) tokenoomika

Coldint (SN29) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN29 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coldint (SN29) kohta

Kui palju on Coldint (SN29) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN29 hind USD on 1.24 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN29/USD hind?
Praegune hind SN29/USD on $ 1.24. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coldint turukapitalisatsioon?
SN29 turukapitalisatsioon on $ 2.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN29 ringlev varu?
SN29 ringlev varu on 2.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN29 (ATH) hind?
SN29 saavutab ATH hinna summas 3.11 USD.
Mis oli kõigi aegade SN29 madalaim (ATL) hind?
SN29 nägi ATL hinda summas 0.869735 USD.
Milline on SN29 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN29 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN29 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN29 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN29 hinna ennustust.
Coldint (SN29) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.