COLANA (COLANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COLANA (COLANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COLANA (COLANA) teave Colana — NFTs — DAPPS — Innovative Reward System — The Colana Farming — And more. Real drink on the market coming soon! Ametlik veebisait: https://www.colana.finance Ostke COLANA kohe!

COLANA (COLANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COLANA (COLANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.98K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.059012 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00051982

COLANA (COLANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COLANA (COLANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COLANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COLANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COLANA tokeni tokenoomikat, avastage COLANA tokeni reaalajas hinda!

COLANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COLANA võiks suunduda? Meie COLANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COLANA tokeni hinna ennustust kohe!

