Rohkem infot COLANA

COLANA Hinnainfo

COLANA Ametlik veebisait

COLANA Tokenoomika

COLANA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

COLANA logo

COLANA hind (COLANA)

Loendis mitteolevad

1 COLANA/USD reaalajas hind:

$0.00051358
$0.00051358$0.00051358
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
COLANA (COLANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:30:25 (UTC+8)

COLANA (COLANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.059012
$ 0.059012$ 0.059012

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-6.97%

-0.09%

-0.09%

COLANA (COLANA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COLANA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COLANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059012 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COLANA muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -6.97% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COLANA (COLANA) – turuteave

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

--
----

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

COLANA praegune turukapitalisatsioon on $ 51.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COLANA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.36K.

COLANA (COLANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse COLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse COLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse COLANA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse COLANA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.97%
30 päeva$ 0-3.76%
60 päeva$ 0+18.77%
90 päeva$ 0--

Mis on COLANA (COLANA)

Colana — NFTs — DAPPS — Innovative Reward System — The Colana Farming — And more. Real drink on the market coming soon!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse COLANA (COLANA) allikas

Ametlik veebisait

COLANA hinna ennustus (USD)

Kui palju on COLANA (COLANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COLANA (COLANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COLANA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COLANA hinna ennustust kohe!

COLANA kohalike valuutade suhtes

COLANA (COLANA) tokenoomika

COLANA (COLANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COLANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COLANA (COLANA) kohta

Kui palju on COLANA (COLANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas COLANA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COLANA/USD hind?
Praegune hind COLANA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COLANA turukapitalisatsioon?
COLANA turukapitalisatsioon on $ 51.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COLANA ringlev varu?
COLANA ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COLANA (ATH) hind?
COLANA saavutab ATH hinna summas 0.059012 USD.
Mis oli kõigi aegade COLANA madalaim (ATL) hind?
COLANA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COLANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COLANA kauplemismaht on -- USD.
Kas COLANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
COLANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COLANA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:30:25 (UTC+8)

COLANA (COLANA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.