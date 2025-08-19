Cola Token hind (COLA)
Cola Token (COLA) reaalajas hind on $0.00201154. Viimase 24 tunni jooksul COLA kaubeldud madalaim $ 0.00201154 ja kõrgeim $ 0.00202553 näitab aktiivset turu volatiivsust. COLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00215718 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00177254.
Lüliajalise tootluse osas on COLA muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel +0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cola Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. COLA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 650000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.31K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cola Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cola Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000541025.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cola Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000699828.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cola Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.69%
|30 päeva
|$ +0.0000541025
|+2.69%
|60 päeva
|$ +0.0000699828
|+3.48%
|90 päeva
|$ 0
|--
Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent
Cola Token (COLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
