Coinzix Token hind (ZIX)
-0.82%
-4.22%
-7.53%
-7.53%
Coinzix Token (ZIX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00154266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ZIX muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -4.22% 24 tunni vältel -7.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coinzix Token praegune turukapitalisatsioon on $ 87.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZIX ringlev varu on 5.76B, mille koguvaru on 6000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.19K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinzix Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinzix Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinzix Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinzix Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.22%
|30 päeva
|$ 0
|+14.58%
|60 päeva
|$ 0
|+7.10%
|90 päeva
|$ 0
|--
COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
