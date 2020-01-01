Coinye West (COINYE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coinye West (COINYE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coinye West (COINYE) teave Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Ametlik veebisait: https://coinye.lol/ Ostke COINYE kohe!

Coinye West (COINYE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coinye West (COINYE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 442.15K $ 442.15K $ 442.15K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 879.55M $ 879.55M $ 879.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 502.70K $ 502.70K $ 502.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04538102 $ 0.04538102 $ 0.04538102 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00050197 $ 0.00050197 $ 0.00050197 Lisateave Coinye West (COINYE) hinna kohta

Coinye West (COINYE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coinye West (COINYE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COINYE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COINYE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COINYE tokeni tokenoomikat, avastage COINYE tokeni reaalajas hinda!

COINYE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COINYE võiks suunduda? Meie COINYE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COINYE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!