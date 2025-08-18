Mis on Coinye West (COINYE)

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Coinye West hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinye West (COINYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinye West (COINYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinye West nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

COINYE kohalike valuutade suhtes

Coinye West (COINYE) tokenoomika

Coinye West (COINYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COINYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinye West (COINYE) kohta Kui palju on Coinye West (COINYE) tänapäeval väärt? Reaalajas COINYE hind USD on 0.00051479 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COINYE/USD hind? $ 0.00051479 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COINYE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coinye West turukapitalisatsioon? COINYE turukapitalisatsioon on $ 451.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COINYE ringlev varu? COINYE ringlev varu on 879.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COINYE (ATH) hind? COINYE saavutab ATH hinna summas 0.04538102 USD . Mis oli kõigi aegade COINYE madalaim (ATL) hind? COINYE nägi ATL hinda summas 0.00027846 USD . Milline on COINYE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COINYE kauplemismaht on -- USD . Kas COINYE sel aastal kõrgemale ka suundub? COINYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COINYE hinna ennustust

