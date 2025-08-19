Mis on CoinxPad (CXPAD)

CoinxPad is the first Cex / Dex Multi-chain IDO Launchpad. Coinxpad will empower crypto projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity. Investors benefit from exclusive access to safe, innovative projects and rewarding investments on every blockchain. Projects benefit from our partnership, providing complimentary audits by our team of blockchain experts and developers and a dedicated community ready to back them.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CoinxPad (CXPAD) allikas Ametlik veebisait

CoinxPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoinxPad (CXPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoinxPad (CXPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoinxPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoinxPad hinna ennustust kohe!

CXPAD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CoinxPad (CXPAD) tokenoomika

CoinxPad (CXPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CXPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoinxPad (CXPAD) kohta Kui palju on CoinxPad (CXPAD) tänapäeval väärt? Reaalajas CXPAD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CXPAD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CXPAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CoinxPad turukapitalisatsioon? CXPAD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CXPAD ringlev varu? CXPAD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CXPAD (ATH) hind? CXPAD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CXPAD madalaim (ATL) hind? CXPAD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CXPAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CXPAD kauplemismaht on -- USD . Kas CXPAD sel aastal kõrgemale ka suundub? CXPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CXPAD hinna ennustust

CoinxPad (CXPAD) Olulised valdkonna uudised