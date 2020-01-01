Cointel (COLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cointel (COLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cointel (COLS) teave Global Cryptocurrency Trading Analysis Platform. Helping you invest smarter. Ametlik veebisait: https://www.cointel.io/ Ostke COLS kohe!

Cointel (COLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cointel (COLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 389.21M $ 389.21M $ 389.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04323066 $ 0.04323066 $ 0.04323066 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02519127 $ 0.02519127 $ 0.02519127 Praegune hind: $ 0.03888904 $ 0.03888904 $ 0.03888904 Lisateave Cointel (COLS) hinna kohta

Cointel (COLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cointel (COLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COLS tokeni tokenoomikat, avastage COLS tokeni reaalajas hinda!

COLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COLS võiks suunduda? Meie COLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COLS tokeni hinna ennustust kohe!

