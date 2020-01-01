Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) teave Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Ametlik veebisait: https://www.steakhouse.financial/

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 78.11M $ 78.11M $ 78.11M Koguvaru: $ 75.34M $ 75.34M $ 75.34M Ringlev varu: $ 75.34M $ 75.34M $ 75.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.11M $ 78.11M $ 78.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.941992 $ 0.941992 $ 0.941992 Praegune hind: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Lisateave Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) hinna kohta

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSUSDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSUSDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSUSDL tokeni tokenoomikat, avastage CSUSDL tokeni reaalajas hinda!

CSUSDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSUSDL võiks suunduda? Meie CSUSDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

