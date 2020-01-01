Coinshift USDC (CSUSDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coinshift USDC (CSUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) teave Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Ametlik veebisait: https://www.coinshift.xyz/ Ostke CSUSDC kohe!

Coinshift USDC (CSUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coinshift USDC (CSUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.17M Koguvaru: $ 1.13M Ringlev varu: $ 1.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.084 Kõigi aegade madalaim: $ 1.015 Praegune hind: $ 1.039 Lisateave Coinshift USDC (CSUSDC) hinna kohta

Coinshift USDC (CSUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coinshift USDC (CSUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSUSDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSUSDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSUSDC tokeni tokenoomikat, avastage CSUSDC tokeni reaalajas hinda!

CSUSDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSUSDC võiks suunduda? Meie CSUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSUSDC tokeni hinna ennustust kohe!

