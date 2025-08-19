Rohkem infot CPY

CoinPays hind (CPY)

1 CPY/USD reaalajas hind:

$0.00552619
+2.80%1D
USD
CoinPays (CPY) reaalajas hinnagraafik
CoinPays (CPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00512836
24 h madal
$ 0.00563035
24 h kõrge

$ 0.00512836

$ 0.00563035

$ 0.368157

$ 0.00369878

+1.15%

+2.82%

+7.65%

+7.65%

CoinPays (CPY) reaalajas hind on $0.00552619. Viimase 24 tunni jooksul CPY kaubeldud madalaim $ 0.00512836 ja kõrgeim $ 0.00563035 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.368157 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00369878.

Lüliajalise tootluse osas on CPY muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, +2.82% 24 tunni vältel +7.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CoinPays (CPY) – turuteave

$ 0.00

--
----

$ 552.62K

0.00

100,000,000.0

CoinPays praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 552.62K.

CoinPays (CPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CoinPays ja USD hinnamuutus $ +0.00015133.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CoinPays ja USD hinnamuutus $ +0.0001902971.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CoinPays ja USD hinnamuutus $ +0.0007741578.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CoinPays ja USD hinnamuutus $ -0.001165881156595669.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015133+2.82%
30 päeva$ +0.0001902971+3.44%
60 päeva$ +0.0007741578+14.01%
90 päeva$ -0.001165881156595669-17.42%

Mis on CoinPays (CPY)

CoinPays is a cutting-edge platform specifically designed to simplify and democratize cryptocurrency payments for businesses and organizations of all sizes. Our mission is to make accepting cryptocurrency as easy and accessible as possible, whether you're running an e-commerce store, a non-profit organization, or any other type of business. By offering support for over 30 different cryptocurrencies, we enable merchants to cater to a broader audience, thereby expanding their market reach. Our platform is built with a strong focus on security, speed, and cost-efficiency, ensuring that transactions are processed seamlessly with minimal fees. CoinPays also provides detailed analytics and reporting tools, helping businesses to track their financial performance and optimize their operations. Ultimately, our goal is to empower businesses with the tools they need to thrive in the rapidly evolving digital economy, making cryptocurrency payments a standard and hassle-free option for everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CoinPays (CPY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CoinPays hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoinPays (CPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoinPays (CPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoinPays nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoinPays hinna ennustust kohe!

CPY kohalike valuutade suhtes

CoinPays (CPY) tokenoomika

CoinPays (CPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoinPays (CPY) kohta

Kui palju on CoinPays (CPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPY hind USD on 0.00552619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPY/USD hind?
Praegune hind CPY/USD on $ 0.00552619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CoinPays turukapitalisatsioon?
CPY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPY ringlev varu?
CPY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPY (ATH) hind?
CPY saavutab ATH hinna summas 0.368157 USD.
Mis oli kõigi aegade CPY madalaim (ATL) hind?
CPY nägi ATL hinda summas 0.00369878 USD.
Milline on CPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPY kauplemismaht on -- USD.
Kas CPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPY hinna ennustust.
