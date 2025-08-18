Rohkem infot XCM

Coinmetro logo

Coinmetro hind (XCM)

1 XCM/USD reaalajas hind:

$0.094349
-7.40%1D
USD
Coinmetro (XCM) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Coinmetro (XCM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.074828
24 h madal
$ 0.105677
24 h kõrge

$ 0.074828
$ 0.105677
$ 0.923577
$ 0.01235123
+1.78%

-7.44%

-0.77%

-0.77%

Coinmetro (XCM) reaalajas hind on $0.094349. Viimase 24 tunni jooksul XCM kaubeldud madalaim $ 0.074828 ja kõrgeim $ 0.105677 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.923577 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01235123.

Lüliajalise tootluse osas on XCM muutunud +1.78% viimase tunni jooksul, -7.44% 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coinmetro (XCM) – turuteave

$ 28.52M
--
$ 29.91M
302.27M
317,032,119.4248013
Coinmetro praegune turukapitalisatsioon on $ 28.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XCM ringlev varu on 302.27M, mille koguvaru on 317032119.4248013. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.91M.

Coinmetro (XCM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinmetro ja USD hinnamuutus $ -0.00759182033540721.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinmetro ja USD hinnamuutus $ -0.0225984630.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinmetro ja USD hinnamuutus $ +0.0187670067.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinmetro ja USD hinnamuutus $ +0.037667678304818574.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00759182033540721-7.44%
30 päeva$ -0.0225984630-23.95%
60 päeva$ +0.0187670067+19.89%
90 päeva$ +0.037667678304818574+66.46%

Mis on Coinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Coinmetro (XCM) allikas

Ametlik veebisait

Coinmetro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinmetro (XCM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinmetro (XCM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinmetro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coinmetro hinna ennustust kohe!

XCM kohalike valuutade suhtes

Coinmetro (XCM) tokenoomika

Coinmetro (XCM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinmetro (XCM) kohta

Kui palju on Coinmetro (XCM) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCM hind USD on 0.094349 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCM/USD hind?
Praegune hind XCM/USD on $ 0.094349. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coinmetro turukapitalisatsioon?
XCM turukapitalisatsioon on $ 28.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCM ringlev varu?
XCM ringlev varu on 302.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCM (ATH) hind?
XCM saavutab ATH hinna summas 0.923577 USD.
Mis oli kõigi aegade XCM madalaim (ATL) hind?
XCM nägi ATL hinda summas 0.01235123 USD.
Milline on XCM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCM kauplemismaht on -- USD.
Kas XCM sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCM hinna ennustust.
