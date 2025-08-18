Mis on CoinEx (CET)

Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.

CoinEx hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoinEx (CET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoinEx (CET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoinEx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CET kohalike valuutade suhtes

CoinEx (CET) tokenoomika

CoinEx (CET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoinEx (CET) kohta Kui palju on CoinEx (CET) tänapäeval väärt? Reaalajas CET hind USD on 0.04955895 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CET/USD hind? $ 0.04955895 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CoinEx turukapitalisatsioon? CET turukapitalisatsioon on $ 131.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CET ringlev varu? CET ringlev varu on 2.65B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CET (ATH) hind? CET saavutab ATH hinna summas 0.150293 USD . Mis oli kõigi aegade CET madalaim (ATL) hind? CET nägi ATL hinda summas 0.00410696 USD . Milline on CET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CET kauplemismaht on -- USD . Kas CET sel aastal kõrgemale ka suundub? CET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CET hinna ennustust

