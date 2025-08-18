Rohkem infot COINE

COINE Hinnainfo

COINE Ametlik veebisait

COINE Tokenoomika

COINE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

COINE logo

COINE hind (COINE)

Loendis mitteolevad

1 COINE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
COINE (COINE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:43:48 (UTC+8)

COINE (COINE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.49%

-5.49%

COINE (COINE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COINE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COINE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COINE (COINE) – turuteave

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

--
----

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

994.58M
994.58M 994.58M

994,576,567.50545
994,576,567.50545 994,576,567.50545

COINE praegune turukapitalisatsioon on $ 14.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COINE ringlev varu on 994.58M, mille koguvaru on 994576567.50545. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.82K.

COINE (COINE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse COINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse COINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse COINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse COINE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.83%
60 päeva$ 0-41.52%
90 päeva$ 0--

Mis on COINE (COINE)

Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse COINE (COINE) allikas

Ametlik veebisait

COINE hinna ennustus (USD)

Kui palju on COINE (COINE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COINE (COINE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COINE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COINE hinna ennustust kohe!

COINE kohalike valuutade suhtes

COINE (COINE) tokenoomika

COINE (COINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COINE (COINE) kohta

Kui palju on COINE (COINE) tänapäeval väärt?
Reaalajas COINE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COINE/USD hind?
Praegune hind COINE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COINE turukapitalisatsioon?
COINE turukapitalisatsioon on $ 14.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COINE ringlev varu?
COINE ringlev varu on 994.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COINE (ATH) hind?
COINE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade COINE madalaim (ATL) hind?
COINE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COINE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COINE kauplemismaht on -- USD.
Kas COINE sel aastal kõrgemale ka suundub?
COINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COINE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:43:48 (UTC+8)

COINE (COINE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.