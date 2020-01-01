CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) teave The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance ("DeFi") Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://indices.coindesk.com/indices/dfx

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CoinDesk DeFi Select Index (DFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 132.48K $ 132.48K $ 132.48K Koguvaru: $ 63.12K $ 63.12K $ 63.12K Ringlev varu: $ 63.12K $ 63.12K $ 63.12K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.48K $ 132.48K $ 132.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.950398 $ 0.950398 $ 0.950398 Praegune hind: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Lisateave CoinDesk DeFi Select Index (DFX) hinna kohta

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFX tokeni tokenoomikat, avastage DFX tokeni reaalajas hinda!

DFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFX võiks suunduda? Meie DFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

