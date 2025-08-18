Mis on CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CoinDesk DeFi Select Index (DFX) allikas Ametlik veebisait

CoinDesk DeFi Select Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoinDesk DeFi Select Index (DFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoinDesk DeFi Select Index (DFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoinDesk DeFi Select Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoinDesk DeFi Select Index hinna ennustust kohe!

DFX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoinDesk DeFi Select Index (DFX) kohta Kui palju on CoinDesk DeFi Select Index (DFX) tänapäeval väärt? Reaalajas DFX hind USD on 2.14 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DFX/USD hind? $ 2.14 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DFX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CoinDesk DeFi Select Index turukapitalisatsioon? DFX turukapitalisatsioon on $ 138.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFX ringlev varu? DFX ringlev varu on 64.52K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFX (ATH) hind? DFX saavutab ATH hinna summas 2.48 USD . Mis oli kõigi aegade DFX madalaim (ATL) hind? DFX nägi ATL hinda summas 0.950398 USD . Milline on DFX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFX kauplemismaht on -- USD . Kas DFX sel aastal kõrgemale ka suundub? DFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFX hinna ennustust

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Olulised valdkonna uudised