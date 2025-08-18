Rohkem infot CHEF

CoinChef logo

CoinChef hind (CHEF)

Loendis mitteolevad

1 CHEF/USD reaalajas hind:

$0.00051739
$0.00051739$0.00051739
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
CoinChef (CHEF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:52:14 (UTC+8)

CoinChef (CHEF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.071028
$ 0.071028$ 0.071028

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.72%

+14.72%

CoinChef (CHEF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHEF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHEFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.071028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHEF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +14.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CoinChef (CHEF) – turuteave

$ 148.75K
$ 148.75K$ 148.75K

--
----

$ 517.39K
$ 517.39K$ 517.39K

287.50M
287.50M 287.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CoinChef praegune turukapitalisatsioon on $ 148.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHEF ringlev varu on 287.50M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 517.39K.

CoinChef (CHEF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CoinChef ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CoinChef ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CoinChef ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CoinChef ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+10.72%
60 päeva$ 0+30.30%
90 päeva$ 0--

Mis on CoinChef (CHEF)

All-in-1 Liquidity Nexus on Solana, powered by AI

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CoinChef (CHEF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CoinChef hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoinChef (CHEF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoinChef (CHEF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoinChef nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoinChef hinna ennustust kohe!

CHEF kohalike valuutade suhtes

CoinChef (CHEF) tokenoomika

CoinChef (CHEF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHEF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoinChef (CHEF) kohta

Kui palju on CoinChef (CHEF) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHEF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHEF/USD hind?
Praegune hind CHEF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CoinChef turukapitalisatsioon?
CHEF turukapitalisatsioon on $ 148.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHEF ringlev varu?
CHEF ringlev varu on 287.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHEF (ATH) hind?
CHEF saavutab ATH hinna summas 0.071028 USD.
Mis oli kõigi aegade CHEF madalaim (ATL) hind?
CHEF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHEF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHEF kauplemismaht on -- USD.
Kas CHEF sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHEF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHEF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.