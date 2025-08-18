Mis on Coinbread (BREAD)

Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste.

Coinbread (BREAD) tokenoomika

Coinbread (BREAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BREAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinbread (BREAD) kohta Kui palju on Coinbread (BREAD) tänapäeval väärt? Reaalajas BREAD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BREAD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BREAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coinbread turukapitalisatsioon? BREAD turukapitalisatsioon on $ 7.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BREAD ringlev varu? BREAD ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BREAD (ATH) hind? BREAD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BREAD madalaim (ATL) hind? BREAD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BREAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BREAD kauplemismaht on -- USD . Kas BREAD sel aastal kõrgemale ka suundub? BREAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BREAD hinna ennustust

