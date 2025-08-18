Mis on Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Üksuse Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) kohta Kui palju on Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) tänapäeval väärt? Reaalajas CBXRP hind USD on 2.99 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBXRP/USD hind? $ 2.99 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CBXRP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coinbase Wrapped XRP turukapitalisatsioon? CBXRP turukapitalisatsioon on $ 36.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBXRP ringlev varu? CBXRP ringlev varu on 12.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBXRP (ATH) hind? CBXRP saavutab ATH hinna summas 3.68 USD . Mis oli kõigi aegade CBXRP madalaim (ATL) hind? CBXRP nägi ATL hinda summas 1.91 USD . Milline on CBXRP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBXRP kauplemismaht on -- USD . Kas CBXRP sel aastal kõrgemale ka suundub? CBXRP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBXRP hinna ennustust

