Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) reaalajas hind on $2.99. Viimase 24 tunni jooksul CBXRP kaubeldud madalaim $ 2.98 ja kõrgeim $ 3.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBXRPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.91.
Lüliajalise tootluse osas on CBXRP muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -3.50% 24 tunni vältel -8.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coinbase Wrapped XRP praegune turukapitalisatsioon on $ 36.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBXRP ringlev varu on 12.19M, mille koguvaru on 12187731.967644. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.45M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped XRP ja USD hinnamuutus $ -0.10879257302917.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped XRP ja USD hinnamuutus $ -0.3964049310.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped XRP ja USD hinnamuutus $ +1.1448545550.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped XRP ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.10879257302917
|-3.50%
|30 päeva
|$ -0.3964049310
|-13.25%
|60 päeva
|$ +1.1448545550
|+38.29%
|90 päeva
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
