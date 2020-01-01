Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) teave Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Ostke CBDOGE kohe!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Koguvaru: $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M Ringlev varu: $ 16.55M $ 16.55M $ 16.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.287223 $ 0.287223 $ 0.287223 Kõigi aegade madalaim: $ 0.098605 $ 0.098605 $ 0.098605 Praegune hind: $ 0.213699 $ 0.213699 $ 0.213699 Lisateave Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) hinna kohta

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBDOGE tokeni tokenoomikat, avastage CBDOGE tokeni reaalajas hinda!

CBDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CBDOGE võiks suunduda? Meie CBDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CBDOGE tokeni hinna ennustust kohe!

