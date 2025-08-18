Rohkem infot CBDOGE

Coinbase Wrapped DOGE hind (CBDOGE)

1 CBDOGE/USD reaalajas hind:

$0.224526
$0.224526$0.224526
-5.20%1D
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) reaalajas hinnagraafik
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.222528
24 h madal
$ 0.242222
24 h kõrge

$ 0.222528
$ 0.242222
$ 0.287223
$ 0.098605
+0.53%

-5.21%

-6.90%

-6.90%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) reaalajas hind on $0.224526. Viimase 24 tunni jooksul CBDOGE kaubeldud madalaim $ 0.222528 ja kõrgeim $ 0.242222 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.287223 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.098605.

Lüliajalise tootluse osas on CBDOGE muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -5.21% 24 tunni vältel -6.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) – turuteave

$ 3.72M
--
$ 3.72M
16.55M
16,550,384.04996443
Coinbase Wrapped DOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 3.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBDOGE ringlev varu on 16.55M, mille koguvaru on 16550384.04996443. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.72M.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ -0.0123449999689262.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ -0.0228342268.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ +0.0704641845.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0123449999689262-5.21%
30 päeva$ -0.0228342268-10.16%
60 päeva$ +0.0704641845+31.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) allikas

Ametlik veebisait

Coinbase Wrapped DOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinbase Wrapped DOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coinbase Wrapped DOGE hinna ennustust kohe!

CBDOGE kohalike valuutade suhtes

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kohta

Kui palju on Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBDOGE hind USD on 0.224526 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBDOGE/USD hind?
Praegune hind CBDOGE/USD on $ 0.224526. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coinbase Wrapped DOGE turukapitalisatsioon?
CBDOGE turukapitalisatsioon on $ 3.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBDOGE ringlev varu?
CBDOGE ringlev varu on 16.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBDOGE (ATH) hind?
CBDOGE saavutab ATH hinna summas 0.287223 USD.
Mis oli kõigi aegade CBDOGE madalaim (ATL) hind?
CBDOGE nägi ATL hinda summas 0.098605 USD.
Milline on CBDOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBDOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas CBDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBDOGE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.