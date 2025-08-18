Coinbase Wrapped DOGE hind (CBDOGE)
+0.53%
-5.21%
-6.90%
-6.90%
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) reaalajas hind on $0.224526. Viimase 24 tunni jooksul CBDOGE kaubeldud madalaim $ 0.222528 ja kõrgeim $ 0.242222 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.287223 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.098605.
Lüliajalise tootluse osas on CBDOGE muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, -5.21% 24 tunni vältel -6.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coinbase Wrapped DOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 3.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBDOGE ringlev varu on 16.55M, mille koguvaru on 16550384.04996443. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.72M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ -0.0123449999689262.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ -0.0228342268.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ +0.0704641845.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0123449999689262
|-5.21%
|30 päeva
|$ -0.0228342268
|-10.16%
|60 päeva
|$ +0.0704641845
|+31.38%
|90 päeva
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
