Mis on Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Üksuse Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) allikas Ametlik veebisait

CBDOGE kohalike valuutade suhtes

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) kohta Kui palju on Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas CBDOGE hind USD on 0.224526 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBDOGE/USD hind? $ 0.224526 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CBDOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coinbase Wrapped DOGE turukapitalisatsioon? CBDOGE turukapitalisatsioon on $ 3.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBDOGE ringlev varu? CBDOGE ringlev varu on 16.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBDOGE (ATH) hind? CBDOGE saavutab ATH hinna summas 0.287223 USD . Mis oli kõigi aegade CBDOGE madalaim (ATL) hind? CBDOGE nägi ATL hinda summas 0.098605 USD . Milline on CBDOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBDOGE kauplemismaht on -- USD . Kas CBDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? CBDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBDOGE hinna ennustust

