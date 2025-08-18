Mis on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenoomika

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Kui palju on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas CBBTC hind USD on 115,705 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CBBTC/USD hind? $ 115,705 . Milline on Coinbase Wrapped BTC turukapitalisatsioon? CBBTC turukapitalisatsioon on $ 6.07B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CBBTC ringlev varu? CBBTC ringlev varu on 52.43K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBBTC (ATH) hind? CBBTC saavutab ATH hinna summas 123,939 USD . Mis oli kõigi aegade CBBTC madalaim (ATL) hind? CBBTC nägi ATL hinda summas 57,439 USD . Milline on CBBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CBBTC kauplemismaht on -- USD .

