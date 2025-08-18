Rohkem infot CBBTC

Coinbase Wrapped BTC hind (CBBTC)

1 CBBTC/USD reaalajas hind:

$115,833
$115,833$115,833
-1.50%1D
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:11:12 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,541
24 h madal
$ 118,514
24 h kõrge

$ 115,541
$ 118,514
$ 123,939
$ 57,439
-0.61%

-1.61%

-5.06%

-5.06%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) reaalajas hind on $115,705. Viimase 24 tunni jooksul CBBTC kaubeldud madalaim $ 115,541 ja kõrgeim $ 118,514 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 123,939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 57,439.

Lüliajalise tootluse osas on CBBTC muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -1.61% 24 tunni vältel -5.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) – turuteave

$ 6.07B
--
$ 6.07B
52.43K
52,433.62731208
Coinbase Wrapped BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 6.07B -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBBTC ringlev varu on 52.43K, mille koguvaru on 52433.62731208. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.07B.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped BTC ja USD hinnamuutus $ -1,899.6595183966.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped BTC ja USD hinnamuutus $ -2,443.8978690000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped BTC ja USD hinnamuutus $ +11,883.3200380000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinbase Wrapped BTC ja USD hinnamuutus $ +9,756.14480897179.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1,899.6595183966-1.61%
30 päeva$ -2,443.8978690000-2.11%
60 päeva$ +11,883.3200380000+10.27%
90 päeva$ +9,756.14480897179+9.21%

Mis on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Üksuse Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) allikas

Coinbase Wrapped BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinbase Wrapped BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenoomika

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) kohta

Kui palju on Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBBTC hind USD on 115,705 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBBTC/USD hind?
Praegune hind CBBTC/USD on $ 115,705. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coinbase Wrapped BTC turukapitalisatsioon?
CBBTC turukapitalisatsioon on $ 6.07B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBBTC ringlev varu?
CBBTC ringlev varu on 52.43K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBBTC (ATH) hind?
CBBTC saavutab ATH hinna summas 123,939 USD.
Mis oli kõigi aegade CBBTC madalaim (ATL) hind?
CBBTC nägi ATL hinda summas 57,439 USD.
Milline on CBBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas CBBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBBTC hinna ennustust.
