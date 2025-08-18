Rohkem infot CYT

CYT Hinnainfo

CYT Ametlik veebisait

CYT Tokenoomika

CYT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Coinary logo

Coinary hind (CYT)

Loendis mitteolevad

1 CYT/USD reaalajas hind:

$0.00069961
$0.00069961$0.00069961
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Coinary (CYT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:52:07 (UTC+8)

Coinary (CYT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.697399
$ 0.697399$ 0.697399

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-2.56%

+1.49%

+1.49%

Coinary (CYT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CYT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.697399 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CYT muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -2.56% 24 tunni vältel +1.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coinary (CYT) – turuteave

$ 149.40K
$ 149.40K$ 149.40K

--
----

$ 223.94K
$ 223.94K$ 223.94K

213.55M
213.55M 213.55M

320,084,762.0
320,084,762.0 320,084,762.0

Coinary praegune turukapitalisatsioon on $ 149.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYT ringlev varu on 213.55M, mille koguvaru on 320084762.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 223.94K.

Coinary (CYT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coinary ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coinary ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coinary ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coinary ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.56%
30 päeva$ 0+11.60%
60 päeva$ 0+22.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Coinary (CYT)

Coinary Token is the In-game currency for Dragonary - The Game

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Coinary (CYT) allikas

Ametlik veebisait

Coinary hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coinary (CYT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coinary (CYT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coinary nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coinary hinna ennustust kohe!

CYT kohalike valuutade suhtes

Coinary (CYT) tokenoomika

Coinary (CYT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coinary (CYT) kohta

Kui palju on Coinary (CYT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYT/USD hind?
Praegune hind CYT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coinary turukapitalisatsioon?
CYT turukapitalisatsioon on $ 149.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYT ringlev varu?
CYT ringlev varu on 213.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYT (ATH) hind?
CYT saavutab ATH hinna summas 0.697399 USD.
Mis oli kõigi aegade CYT madalaim (ATL) hind?
CYT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CYT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYT kauplemismaht on -- USD.
Kas CYT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:52:07 (UTC+8)

Coinary (CYT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.