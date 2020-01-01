Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coin98 Dollar (CUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coin98 Dollar (CUSD) teave CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Ametlik veebisait: https://coin98.com/dollar Ostke CUSD kohe!

Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coin98 Dollar (CUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Koguvaru: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Ringlev varu: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0.446195 $ 0.446195 $ 0.446195 Praegune hind: $ 0.81997 $ 0.81997 $ 0.81997 Lisateave Coin98 Dollar (CUSD) hinna kohta

Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUSD tokeni tokenoomikat, avastage CUSD tokeni reaalajas hinda!

CUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUSD võiks suunduda? Meie CUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUSD tokeni hinna ennustust kohe!

