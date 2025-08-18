Mis on Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika

Coin98 Dollar (CUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coin98 Dollar (CUSD) kohta Kui palju on Coin98 Dollar (CUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas CUSD hind USD on 0.81997 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CUSD/USD hind? $ 0.81997 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coin98 Dollar turukapitalisatsioon? CUSD turukapitalisatsioon on $ 30.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CUSD ringlev varu? CUSD ringlev varu on 37.51K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUSD (ATH) hind? CUSD saavutab ATH hinna summas 1.27 USD . Mis oli kõigi aegade CUSD madalaim (ATL) hind? CUSD nägi ATL hinda summas 0.446195 USD . Milline on CUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CUSD kauplemismaht on -- USD . Kas CUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? CUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUSD hinna ennustust

