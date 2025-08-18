Cognitive Accelerationism hind (COG/ACC)
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COG/ACC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COG/ACCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00128603 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on COG/ACC muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.66% 24 tunni vältel +1.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cognitive Accelerationism praegune turukapitalisatsioon on $ 22.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COG/ACC ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999881249.542591. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.75K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cognitive Accelerationism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cognitive Accelerationism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cognitive Accelerationism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cognitive Accelerationism ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.66%
|30 päeva
|$ 0
|-1.96%
|60 päeva
|$ 0
|-3.70%
|90 päeva
|$ 0
|--
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COG/ACC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
