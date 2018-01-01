Cogito Finance (CGV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cogito Finance (CGV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cogito Finance (CGV) teave Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Ametlik veebisait: https://www.cogito.finance/ Valge raamat: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Ostke CGV kohe!

Cogito Finance (CGV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cogito Finance (CGV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 488.24K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 96.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.302004 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00318066 Praegune hind: $ 0.00504898

Cogito Finance (CGV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cogito Finance (CGV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

CGV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CGV võiks suunduda? Meie CGV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

