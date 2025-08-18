Rohkem infot CGV

CGV Hinnainfo

CGV Valge raamat

CGV Ametlik veebisait

CGV Tokenoomika

CGV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cogito Finance logo

Cogito Finance hind (CGV)

Loendis mitteolevad

1 CGV/USD reaalajas hind:

$0.00509233
$0.00509233$0.00509233
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cogito Finance (CGV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:01 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00509043
$ 0.00509043$ 0.00509043
24 h madal
$ 0.00535948
$ 0.00535948$ 0.00535948
24 h kõrge

$ 0.00509043
$ 0.00509043$ 0.00509043

$ 0.00535948
$ 0.00535948$ 0.00535948

$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004

$ 0.00318066
$ 0.00318066$ 0.00318066

-0.74%

-1.40%

-11.70%

-11.70%

Cogito Finance (CGV) reaalajas hind on $0.00509233. Viimase 24 tunni jooksul CGV kaubeldud madalaim $ 0.00509043 ja kõrgeim $ 0.00535948 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.302004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00318066.

Lüliajalise tootluse osas on CGV muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -11.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cogito Finance (CGV) – turuteave

$ 492.51K
$ 492.51K$ 492.51K

--
----

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

96.72M
96.72M 96.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cogito Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 492.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CGV ringlev varu on 96.72M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.09M.

Cogito Finance (CGV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cogito Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cogito Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0009215518.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cogito Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0009571003.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cogito Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0013566405427018115.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.40%
30 päeva$ -0.0009215518-18.09%
60 päeva$ -0.0009571003-18.79%
90 päeva$ -0.0013566405427018115-21.03%

Mis on Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cogito Finance (CGV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cogito Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cogito Finance (CGV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cogito Finance (CGV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cogito Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cogito Finance hinna ennustust kohe!

CGV kohalike valuutade suhtes

Cogito Finance (CGV) tokenoomika

Cogito Finance (CGV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cogito Finance (CGV) kohta

Kui palju on Cogito Finance (CGV) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGV hind USD on 0.00509233 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGV/USD hind?
Praegune hind CGV/USD on $ 0.00509233. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cogito Finance turukapitalisatsioon?
CGV turukapitalisatsioon on $ 492.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGV ringlev varu?
CGV ringlev varu on 96.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGV (ATH) hind?
CGV saavutab ATH hinna summas 0.302004 USD.
Mis oli kõigi aegade CGV madalaim (ATL) hind?
CGV nägi ATL hinda summas 0.00318066 USD.
Milline on CGV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGV kauplemismaht on -- USD.
Kas CGV sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:01 (UTC+8)

Cogito Finance (CGV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.