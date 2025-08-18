Mis on Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

Üksuse Cogito Finance (CGV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cogito Finance (CGV) tokenoomika

Cogito Finance (CGV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cogito Finance (CGV) kohta Kui palju on Cogito Finance (CGV) tänapäeval väärt? Reaalajas CGV hind USD on 0.00509233 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGV/USD hind? $ 0.00509233 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cogito Finance turukapitalisatsioon? CGV turukapitalisatsioon on $ 492.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGV ringlev varu? CGV ringlev varu on 96.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGV (ATH) hind? CGV saavutab ATH hinna summas 0.302004 USD . Mis oli kõigi aegade CGV madalaim (ATL) hind? CGV nägi ATL hinda summas 0.00318066 USD . Milline on CGV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGV kauplemismaht on -- USD . Kas CGV sel aastal kõrgemale ka suundub? CGV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGV hinna ennustust

