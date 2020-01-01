coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi coffeecoin (COFFEECOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

coffeecoin (COFFEECOIN) teave

CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.

Ametlik veebisait:
https://www.coffeecoinlabs.com

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage coffeecoin (COFFEECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 114.65K
$ 114.65K$ 114.65K
Koguvaru:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
Ringlev varu:
$ 944.64M
$ 944.64M$ 944.64M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.33K
$ 121.33K
$ 121.33K$ 121.33K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Kõigi aegade madalaim: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00012136
$ 0.00012136$ 0.00012136

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate COFFEECOIN tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

COFFEECOIN tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate COFFEECOIN tokeni tokenoomikat, avastage COFFEECOIN tokeni reaalajas hinda!

COFFEECOIN – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu COFFEECOIN võiks suunduda? Meie COFFEECOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.