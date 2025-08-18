Rohkem infot COFFEECOIN

coffeecoin hind (COFFEECOIN)

Loendis mitteolevad

1 COFFEECOIN/USD reaalajas hind:

-7.50%1D
USD
coffeecoin (COFFEECOIN) reaalajas hinnagraafik
coffeecoin (COFFEECOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.63%

-7.57%

-8.48%

-8.48%

coffeecoin (COFFEECOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COFFEECOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COFFEECOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COFFEECOIN muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, -7.57% 24 tunni vältel -8.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

coffeecoin (COFFEECOIN) – turuteave

--
coffeecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 112.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COFFEECOIN ringlev varu on 944.64M, mille koguvaru on 999749187.995606. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 119.19K.

coffeecoin (COFFEECOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse coffeecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse coffeecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse coffeecoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse coffeecoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.57%
30 päeva$ 0+33.80%
60 päeva$ 0-23.91%
90 päeva$ 0--

Mis on coffeecoin (COFFEECOIN)

CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.

Üksuse coffeecoin (COFFEECOIN) allikas

Ametlik veebisait

coffeecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on coffeecoin (COFFEECOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie coffeecoin (COFFEECOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida coffeecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake coffeecoin hinna ennustust kohe!

COFFEECOIN kohalike valuutade suhtes

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika

coffeecoin (COFFEECOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COFFEECOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse coffeecoin (COFFEECOIN) kohta

Kui palju on coffeecoin (COFFEECOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas COFFEECOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COFFEECOIN/USD hind?
Praegune hind COFFEECOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on coffeecoin turukapitalisatsioon?
COFFEECOIN turukapitalisatsioon on $ 112.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COFFEECOIN ringlev varu?
COFFEECOIN ringlev varu on 944.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COFFEECOIN (ATH) hind?
COFFEECOIN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade COFFEECOIN madalaim (ATL) hind?
COFFEECOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COFFEECOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COFFEECOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas COFFEECOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
COFFEECOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COFFEECOIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.