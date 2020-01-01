Codex Multichain (CODEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Codex Multichain (CODEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Ametlik veebisait: https://codextoken.com/

Codex Multichain (CODEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Codex Multichain (CODEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 161.54K $ 161.54K $ 161.54K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 161.54K $ 161.54K $ 161.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00161696 $ 0.00161696 $ 0.00161696 Lisateave Codex Multichain (CODEX) hinna kohta

Codex Multichain (CODEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Codex Multichain (CODEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CODEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CODEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CODEX tokeni tokenoomikat, avastage CODEX tokeni reaalajas hinda!

CODEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CODEX võiks suunduda? Meie CODEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CODEX tokeni hinna ennustust kohe!

