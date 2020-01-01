Coded (CODED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coded (CODED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coded (CODED) teave Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X. Ametlik veebisait: https://www.codedonsol.com/ Ostke CODED kohe!

Coded (CODED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coded (CODED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.52K $ 28.52K $ 28.52K Koguvaru: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Ringlev varu: $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.52K $ 28.52K $ 28.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Coded (CODED) hinna kohta

Coded (CODED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coded (CODED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CODED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CODED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CODED tokeni tokenoomikat, avastage CODED tokeni reaalajas hinda!

CODED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CODED võiks suunduda? Meie CODED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CODED tokeni hinna ennustust kohe!

