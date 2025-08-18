Mis on Coded (CODED)

Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coded (CODED) kohta Kui palju on Coded (CODED) tänapäeval väärt? Reaalajas CODED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CODED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CODED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Coded turukapitalisatsioon? CODED turukapitalisatsioon on $ 30.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CODED ringlev varu? CODED ringlev varu on 998.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CODED (ATH) hind? CODED saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CODED madalaim (ATL) hind? CODED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CODED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CODED kauplemismaht on -- USD . Kas CODED sel aastal kõrgemale ka suundub? CODED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CODED hinna ennustust

