CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CodeCraft AI (CRAFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CodeCraft AI (CRAFT) teave Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Ametlik veebisait: https://codecraft.name/ Ostke CRAFT kohe!

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CodeCraft AI (CRAFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.57K $ 18.57K $ 18.57K Koguvaru: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Ringlev varu: $ 964.93M $ 964.93M $ 964.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.23K $ 19.23K $ 19.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CodeCraft AI (CRAFT) hinna kohta

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRAFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRAFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRAFT tokeni tokenoomikat, avastage CRAFT tokeni reaalajas hinda!

CRAFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRAFT võiks suunduda? Meie CRAFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRAFT tokeni hinna ennustust kohe!

