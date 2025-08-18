Mis on CodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

CodeCraft AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on CodeCraft AI (CRAFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CodeCraft AI (CRAFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CodeCraft AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CRAFT kohalike valuutade suhtes

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CodeCraft AI (CRAFT) kohta Kui palju on CodeCraft AI (CRAFT) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CodeCraft AI turukapitalisatsioon? CRAFT turukapitalisatsioon on $ 18.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAFT ringlev varu? CRAFT ringlev varu on 964.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAFT (ATH) hind? CRAFT saavutab ATH hinna summas 0.00299688 USD . Mis oli kõigi aegade CRAFT madalaim (ATL) hind? CRAFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRAFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAFT kauplemismaht on -- USD . Kas CRAFT sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAFT hinna ennustust

CodeCraft AI (CRAFT) Olulised valdkonna uudised