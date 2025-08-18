Rohkem infot CRAFT

CRAFT Hinnainfo

CRAFT Ametlik veebisait

CRAFT Tokenoomika

CRAFT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CodeCraft AI logo

CodeCraft AI hind (CRAFT)

Loendis mitteolevad

1 CRAFT/USD reaalajas hind:

--
----
-8.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CodeCraft AI (CRAFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:11:13 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299688
$ 0.00299688$ 0.00299688

$ 0
$ 0$ 0

-1.54%

-8.94%

-4.13%

-4.13%

CodeCraft AI (CRAFT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRAFT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00299688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRAFT muutunud -1.54% viimase tunni jooksul, -8.94% 24 tunni vältel -4.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CodeCraft AI (CRAFT) – turuteave

$ 18.59K
$ 18.59K$ 18.59K

--
----

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

964.93M
964.93M 964.93M

999,492,529.116745
999,492,529.116745 999,492,529.116745

CodeCraft AI praegune turukapitalisatsioon on $ 18.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRAFT ringlev varu on 964.93M, mille koguvaru on 999492529.116745. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.25K.

CodeCraft AI (CRAFT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CodeCraft AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CodeCraft AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CodeCraft AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CodeCraft AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.94%
30 päeva$ 0-12.70%
60 päeva$ 0+18.69%
90 päeva$ 0--

Mis on CodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CodeCraft AI (CRAFT) allikas

Ametlik veebisait

CodeCraft AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on CodeCraft AI (CRAFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CodeCraft AI (CRAFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CodeCraft AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CodeCraft AI hinna ennustust kohe!

CRAFT kohalike valuutade suhtes

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika

CodeCraft AI (CRAFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CodeCraft AI (CRAFT) kohta

Kui palju on CodeCraft AI (CRAFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAFT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAFT/USD hind?
Praegune hind CRAFT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CodeCraft AI turukapitalisatsioon?
CRAFT turukapitalisatsioon on $ 18.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAFT ringlev varu?
CRAFT ringlev varu on 964.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAFT (ATH) hind?
CRAFT saavutab ATH hinna summas 0.00299688 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAFT madalaim (ATL) hind?
CRAFT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRAFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAFT kauplemismaht on -- USD.
Kas CRAFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAFT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:11:13 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.