Codec Flow hind (CODEC)

$0.02771705
-10.70%1D
-10.70%1D
Codec Flow (CODEC) hinna teave (USD)

Codec Flow (CODEC) reaalajas hind on $0.02796997. Viimase 24 tunni jooksul CODEC kaubeldud madalaim $ 0.02782229 ja kõrgeim $ 0.03643508 näitab aktiivset turu volatiivsust. CODECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03717218 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00136243.

Lüliajalise tootluse osas on CODEC muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -9.67% 24 tunni vältel -12.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Codec Flow (CODEC) – turuteave

Codec Flow praegune turukapitalisatsioon on $ 28.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CODEC ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999902034.695136. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.07M.

Codec Flow (CODEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Codec Flow ja USD hinnamuutus $ -0.00299445238161773.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Codec Flow ja USD hinnamuutus $ +0.0453645195.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Codec Flow ja USD hinnamuutus $ +0.3131405401.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Codec Flow ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00299445238161773-9.67%
30 päeva$ +0.0453645195+162.19%
60 päeva$ +0.3131405401+1,119.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Codec Flow (CODEC)

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Codec Flow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Codec Flow (CODEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Codec Flow (CODEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Codec Flow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Codec Flow hinna ennustust kohe!

CODEC kohalike valuutade suhtes

Codec Flow (CODEC) tokenoomika

Codec Flow (CODEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CODEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Codec Flow (CODEC) kohta

Kui palju on Codec Flow (CODEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CODEC hind USD on 0.02796997 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CODEC/USD hind?
Praegune hind CODEC/USD on $ 0.02796997. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Codec Flow turukapitalisatsioon?
CODEC turukapitalisatsioon on $ 28.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CODEC ringlev varu?
CODEC ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CODEC (ATH) hind?
CODEC saavutab ATH hinna summas 0.03717218 USD.
Mis oli kõigi aegade CODEC madalaim (ATL) hind?
CODEC nägi ATL hinda summas 0.00136243 USD.
Milline on CODEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CODEC kauplemismaht on -- USD.
Kas CODEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CODEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CODEC hinna ennustust.
