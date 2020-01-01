COCO Community (COCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COCO Community (COCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COCO Community (COCO) teave COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Ametlik veebisait: https://coredaococo.org Ostke COCO kohe!

COCO Community (COCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COCO Community (COCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.55K $ 1.55K $ 1.55K Koguvaru: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ringlev varu: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.82K $ 3.82K $ 3.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00149001 $ 0.00149001 $ 0.00149001 Praegune hind: $ 0.00182398 $ 0.00182398 $ 0.00182398 Lisateave COCO Community (COCO) hinna kohta

COCO Community (COCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COCO Community (COCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COCO tokeni tokenoomikat, avastage COCO tokeni reaalajas hinda!

COCO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COCO võiks suunduda? Meie COCO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COCO tokeni hinna ennustust kohe!

