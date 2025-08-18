Mis on COCO COIN (COCO)

COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm.

Üksuse COCO COIN (COCO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

COCO kohalike valuutade suhtes

COCO COIN (COCO) tokenoomika

COCO COIN (COCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COCO COIN (COCO) kohta Kui palju on COCO COIN (COCO) tänapäeval väärt? Reaalajas COCO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COCO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COCO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COCO COIN turukapitalisatsioon? COCO turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COCO ringlev varu? COCO ringlev varu on 34.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COCO (ATH) hind? COCO saavutab ATH hinna summas 0.00268607 USD . Mis oli kõigi aegade COCO madalaim (ATL) hind? COCO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COCO kauplemismaht on -- USD . Kas COCO sel aastal kõrgemale ka suundub? COCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COCO hinna ennustust

